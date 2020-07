Al giorno d’oggi sono numerosissime le persone che sono connesse e che possiedono un account personale sulle varie piattaforme social. Tuttavia, può capitare che qualcuno desideri uscire dal mondo dei social e desideri cancellare il proprio account. Vediamo in questo articolo come cancellare in pochi passi in particolare il proprio account su Instagram.

Ecco tutti i passi per cancellare il proprio account Instagram

Prima di vedere come eliminare il proprio account del noto social fotografico Instagram, conviene innanzitutto fare un backup di tutti i contenuti pubblicati sul social, in modo da non perdere nessun dato. Basterà recarsi nelle sezioni Profilo, Impostazioni, Scarica i tuoi dati direttamente sul proprio smartphone, sia quest’ultimo un Android o un IOS. È possibile svolgere la stessa procedura dal pc recandosi nelle sezioni Profilo, Impostazioni Privacy e sicurezza, Download dei dati, Richiedi il download.

Dopo aver eseguito questo backup, arriverà una email di conferma in cui sarà presente un link per il download dei file in questione. Dopo aver eseguito il backup dei dati, è consigliabile cancellare manualmente tutti i dati desiderati, come chat private, foto e informazioni personali (link della bio, informazioni, ecc). Dopo aver fatto questo, si può passare alla cancellazione vera e propria del proprio account.

Per poter eseguire questo passaggio occorrerà collegarsi sul proprio account Instagram dal broswer del pc o dal broswer dello smartphone, non dall’applicazione. Il link per richiedere la cancellazione permanente del profilo è questo. Nel caso in cui l’utente non sia sicuro al cento per cento della cancellazione permanente, potrà richiedere di disattivare momentaneamente il proprio profilo andando nelle sezioni Profilo, Modifica Profilo, Disabilita temporaneamente.