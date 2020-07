Record di registrazioni in tutto il mondo per Huawei Next-Image 2020, la più grande competizione di fotografia per smartphone Huawei/Honor, attiva in questo periodo ed in scadenza effettiva il 31 luglio 2020. I numeri sono davvero incredibili, già oggi, 8 luglio, il numero di immagini caricate ha superato il complessivo del 2019 (332mila iscrizioni in più).

L’Italia diventa il capostipite in termini di caricamento di utenti effettivamente iscritti, guadagnando la prima posizione per immagini caricate tra i paesi Europei. Il traguardo raggiunto dimostra un grandissimo entusiasmo trasmesso da Huawei ai propri clienti, nell’interpretare la fotografia direttamente tramite i dispositivi mobile, non solo quindi affidandosi a macchine fotografiche professionali.

Huawei Next-Image 2020: è record di iscrizioni

Per l’edizione italiana, Huawei Next-Image 2020 ha giudici d’eccezione, i quali stanno decretando gli scatti migliori del mese, suddividendoli in relazione alla categoria d’appartenenza: