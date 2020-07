L’ultimo aggiornamento di Windows 10, ossia May 2020 Update versione 2004, il quale relativo nome in codice è 20H1, ha purtroppo riscontrato delle problematiche. Il problema è abbastanza importante e colpisce le configurazioni che si servono del servizio Parity Storage Space. Questo servizio è molto importante nel momento in cui abbiamo bisogno di creare un sistema storage con tre o più unità disco in modalità RAID 5.

Secondo quanto riferito da Microsoft stessa, il problema, che non ha ancora trovato una sua soluzione definitiva, non riguarderebbe solamente Windows 10 May Update 2004, ma anche Windows Server 2004. Fortunatamente però, non sembra ci sia il coinvolgimento di servizi come il Simple Storage Space e Mirror Storage Space.

Windows 10: le problematiche riscontate dagli utenti e cosa conviene fare in questo caso

Andando a vedere le cose in maniera più dettagliata, sembra che tutti gli utenti che utilizzano Parity Storage Space potrebbero aver riscontrato due tipologie di problematiche: la corruzione di alcuni file oppure, cosa nettamente più grave di questa, l’apparente cancellazione delle partizioni, le quali verranno visualizzate dall’utente come RAW (che significa “da inizializzare”) all’interno del Disk Manager.

Il comando chkdsk non dovrà essere assolutamente lanciato raccomanda Microsoft e non si dovrà neanche tentare il ripristino. Per aggirare in via momentanea la problematica invece, il consiglio che è possibile darvi è quello di rendere le partizioni di “sola lettura“, così facendo andiamo a disabilitare momentaneamente la scrittura sul disco.