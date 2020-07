Tanti italiani sono in attesa del bonus mobilità dopo aver finalmente acquistato la propria bici elettrica o il proprio monopattino. I termini di validità del nuovo Decreto estendono l’azione dello sconto al 60% anche ad hoverboard e biciclette tradizionali. Di fatto sono in molti a richiedere i famigerati 500 euro. Arrivano finalmente buone nuove sui fondi stanziati a garanzia del rimborso spese. Ecco le ultime ed importanti novità.

Bonus monopattini e bici (tradizionali ed elettriche): cosa c’è di nuovo

Fermo restando che a giorni dovrebbe avvenire la pubblicazione dell’app ufficiale del Ministero dei Trasporti arriva la notizia di nuovi fondi. Vengono stanziati per l’accesso ai benefit di rimborso per acquisti online ed in negozio completati tra il 4 Maggio ed il 31 Dicembre 2020 in relazione ai mezzi ecologici.

Inizialmente il fondo comune era di 120 milioni di euro mentre adesso il totale complessivo sale a 220 milioni di euro. Per gli interessati alla nuova misura non cambia nulla in relazione allo sconto totale che resta fissato ad un tetto massimo di 500 euro per una percentuale residua del 60%. Ma in questo modo si evita il cosiddetto click-day che molti hanno temuto alla vigilia della pubblicazione della nuova piattaforma online per lo scorporo delle spese sostenute.

Per ottenere i vantaggi è necessario comprovare l’acquisto con fattura o scontrino parlante. Requisiti essenziale è il possesso di una identità digitale di tipo SPID che può essere richiesta attraverso uno dei tanti servizi gratuiti che troviamo online a questo indirizzo. Una volta soddisfatte le suddette condizioni sarà possibile – almeno per questa prima fase – richiedere il voucher direttamente tramite app.

In un secondo momento potrebbe essere verosimilmente possibile pagare direttamente il 40% al negozio ricordano che tutto vale sia per acquisti online che dall’estero purché le fatture riportino tutte le voci previste dall’ordinamento. Il termine ultime per l’ottenimento dell’app sta per scadere. Attesi ulteriori aggiornamenti a giorni.