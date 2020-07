Le grandi competizioni calcistiche e sportive ci accompagneranno per tutto il corso dell’estate. Su Sky, nella scorsa settimana, oltre alla Serie A ed alla Premier League, gli utenti hanno riabbracciato le gare della Formula 1. A breve, sempre sulla pay tv ritorneranno anche altre esclusive come l’NBA e la Champions League.

Sky, sempre più convenienza con le offerte presenti sul digitale terrestre

Dopo l’emergenza Covid, in occasione della ripresa di tutte le principali esclusive, Sky ha cambiato parzialmente la sua offerta commerciale. In particolar modo, per tutti gli appassionati che ancora non hanno un piano di abbonamento, potrebbe essere conveniente la promozione riservata al digitale terrestre. Da tempo, infatti, i canali di Sky sono visibili anche via DTT senza quindi una parabola o un decoder.

Con il digitale terrestre, Sky mette a disposizione una ricca selezione dei suoi canali satellitari per i pacchetti Sport e Calcio. Gli abbonati che sceglieranno questa iniziativa avranno costi ridotti rispetto a quelli del satellitare. Le principali esclusive della pay tv saranno infatti disponibili al costo di 34,90 euro. Il prezzo risulta essere bloccato per un anno intero.

A questa iniziativa, oltre a tutti i futuri abbonati di Sky, potranno aderire anche agli attuali clienti con un piano attivo sia per il digitale terrestre che per il satellitare. Nella promozione per il DTT è incluso anche il servizio Sky Go. Considerato che molti italiani nelle prossime settimane, in vista dell’estate, saranno fuori casa attraverso il servizio sarà possibile seguire la propria squadra del cuore in ogni momento.