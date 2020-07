La serie Galaxy Note è uno dei device più attesi della seconda metà dell’anno. Secondo una nuova fuga, il prossimo evento Unpacked di Samsung si svolgerà il 5 agosto. Nel mezzo di una crisi globale, i precedenti rapporti hanno dichiarato che Samsung ha in programma di svelare la sua prossima gamma di prodotti, tra cui la serie Galaxy Note 20.

Per il secondo evento Unpacked del 2020, sono previsti anche il Tab S7, una nuova coppia di TWS e un pieghevole aggiornato. Ice Universe, un affidabile leakster Samsung, ha utilizzato Twitter per condividere alcune informazioni. Secondo lui, l’evento è previsto per il 5 agosto. Questo dovrebbe essere il primo grande lancio del colosso coreano che si svolgerà solamente online.

Samsung Galaxy Note 20 presentato insieme ad altri prodotti

Anche in passato, Samsung ha svelato i suoi flagship della serie Note all’inizio di agosto. Inoltre, questa non è la prima volta che sentiamo il 5 agosto come data di lancio. Sarà il primo di molti lanci di alto profilo previsti in questo trimestre. Per il 2020, sono previste due varianti del Samsung Galaxy Note 20, con una normale e una variante Plus / Ultra.

La variante più grande dovrebbe portare un pannello QHD + mentre quello più piccolo potrebbe essere limitato a FHD +. La frequenza di aggiornamento sarà 120Hz, ma non è chiaro se può essere attivato in con la massima risoluzione. Si dice anche che ci sia un ritorno a un display piatto.

Per quanto riguarda le fotocamere, esse potrebbero rivelarsi quasi le stesse della serie S20, con un obiettivo primario da 108 MP, seguito da un ultra-grandangolo e un teleobiettivo. Note 20 Ultra potrebbe aggiungere un sensore di profondità ToF al mix. Si dice che la fotocamera principale implementa un sensore aggiornato che risolve i problemi di autofocus che hanno guastato il primo.

È probabile inoltre che, oltre alla serie Note 20, saranno presentati gli auricolari wireless Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy “Beans” con ANC. Potremmo anche vedere un Galaxy Z Flip aggiornato con funzionalità 5G. Tuttavia, Galaxy Fold 2 potrebbe non essere svelato per un altro mese.