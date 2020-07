Nelle ultime ore sono comparse delle nuove ed inedite foto del nuovo dispositivo Samsung Galaxy Note 20, tanto atteso dagli utenti di tutto il mondo. I Galaxy Note si diversificano dal resto del mercato per l’accessorio S Pen.

Negli ultimi anni, la serie Galaxy Note ha avuto anche alcuni design molto interessanti e colorati, come la versione Aura Glow del Note 10. Grazie ai nuovi render estratti dal sito ufficiale del colosso, abbiamo finalmente a disposizione le foto ufficiali.

Samsung Galaxy Note 20: trapelano le prime foto sul sito ufficiale

In queste nuove immagini, che sono apparse sul sito web ucraino di Samsung, possiamo vedere il dispositivo nella colorazione “Mystic Bronze“. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la nuova configurazione fotografica andrò ad includere un sensore principale da 108 MP, ultrafide da 12 MP e zoom periscopio da 13 MP insieme ad un modulo autofocus laser.

Oltre al comparto fotografico, sembrerebbero esserci delle novità che riguardano la S Pen. Secondo il noto leaker Ice Universe, la S Pen di questo modello potrebbe addirittura essere in metallo, questo potrebbe spiegare l’aspetto premium nel rendering. Purtroppo non ci è stato concesso di vedere il display, possiamo vedere parte del bordo curvo.

Il display sembrerebbe essere un pannello da 6.9 pollici da 3040×1440 pixel, con supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Secondo una recente indiscrezione i nuovi smartphone dell’azienda coreana sarebbero in dirittura d’arrivo, con il Samsung Galaxy Note 20 previsto ad agosto, seguito da Galaxy Fold 2 a settembre. Non ci resta quindi che attendere ancora circa un mese per la presentazione ufficiale.