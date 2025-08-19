Samsung lancia Galaxy Buds3 FE: auricolari intelligenti a un prezzo SUPER

Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Buds3 FE. Ovvero gli auricolari che uniscono design sofisticato, qualità audio superiore e funzionalità intelligenti. Pensati per ampliare il mondo Galaxy, questi accessori offrono un’esperienza premium a un costo più contenuto, mantenendo le caratteristiche tipiche della serie. Realizzati con una finitura opaca bicolore e con dettagli semi-trasparenti sono immediatamente riconoscibili, un equilibrio perfetto tra eleganza e modernità. La disponibilità sul mercato italiano è fissata al 5 settembre, con l’obiettivo di attrarre coloro che desiderano prestazioni elevate senza rinunciare alla convenienza.

Integrazione con Galaxy AI e nuove funzionalità smart

La qualità del suono rappresenta il cuore del progetto. Grazie a un altoparlante più grande, i Galaxy Buds3 FE garantiscono bassi intensi e alti nitidi, adattandosi a diversi contesti d’uso. La cancellazione attiva del rumore potenziata permette un ascolto immersivo anche in ambienti affollati, mentre la tecnologia Crystal Clear Call, supportata da intelligenza artificiale, isola la voce durante le chiamate. I microfoni sono posizionati in modo strategico per catturare la voce con maggiore precisione, offrendo conversazioni sempre limpide. L’autonomia e il comfort restano centrali, con una batteria ottimizzata per accompagnare gli utenti durante l’intera giornata.

I Galaxy Buds3 FE introducono funzioni AI che arricchiscono l’esperienza quotidiana. L’integrazione con GalaxyAI consente di gestire playlist, controllare l’agenda o tradurre conversazioni semplicemente con comandi vocali. Frasi come “Hey Google” attivano funzioni rapide senza la necessità di toccare lo smartphone, trasformando l’interazione in un dialogo naturale. In più, con l’app Galaxy AI Interprete è possibile seguire lezioni o comunicare in lingue diverse in tempo reale, rendendo gli auricolari uno strumento utile non solo per l’intrattenimento ma anche per lo studio e il lavoro.

La connessione è stata semplificata con un pulsante integrato nella custodia e con la funzione Auto Switch, che trasferisce l’audio da un dispositivo Galaxy all’altro senza interruzioni. I controlli touch, come il pinch per selezionare o lo swipe per regolare il volume, garantiscono un utilizzo immediato e intuitivo. Con queste caratteristiche, i Galaxy Buds3 FE si propongono come un prodotto che combina innovazione tecnologica, design ricercato e accessibilità, rafforzando ulteriormente il ruolo di Samsung nel settore degli auricolari wireless.