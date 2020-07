Gli ultimi mesi, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno segnato uno dei periodo più difficili per l’economia del nostro paese. Centinaia di migliaia di famiglie, infatti, sono finite sul lastrico a causa dei molteplici licenziamenti messi in atto da aziende e società cadute in bancarotta. Proprio per questo motivo, quindi, il nostro Governo ha deciso di stanziare diversi miliardi di euro per offrire bonus e vantaggi agli Italiani maggiormente in difficoltà. Fra gli sconti maggiormente apprezzati dai consumatori, quindi, rientrano i bonus Luce e Gas. I dettagli dei seguenti bonus, quindi, sono stati pubblicati pochi giorni fa sulla piattaforma ufficiale di ARERA, ovvero l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Scopriamo quindi di seguito chi ne ha diritto.

Bonus Luce e Gas: ecco chi può richiederlo gratuitamente

Bonus Gas

Iniziamo con il Bonus Gas. Per richiedere quest’ultimo, quindi, basterà scaricare e compilare il modulo presente sulla pagine web di ARERA. Ciononostante, però, lo sconto può essere richiesto esclusivamente dagli utenti che rispettano i seguenti requisiti:

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Proseguiamo con il Bonus Luce. Analogamente al Bonus Gas, anche in questo caso bisognerà rispettare determinati requisiti:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; appartenere ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

A differenza del bonus Gas, però, l’importo del Bonus Luce varia in base al numero dei componenti familiari di una famiglia. Ecco di seguito le differenze: