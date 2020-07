Esselunga prova a sfondare nuovamente nel mercato della rivendita di elettronica con una promozione davvero molto interessante, nonché mirata esclusivamente su uno dei prodotti più desiderati del periodo, lo Xiaomi Redmi Note 9.

Fruibile solamente nei punti vendita, infatti gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale (almeno per quanto riguarda la tecnologia), la campagna promozionale risulta essere mirata esclusivamente sul modello indicato qui sopra. Questi risulta essere in vendita in versione completamente sbrandizzata, con possibilità anche di godere della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Esselunga: incredibili offerte con alcuni dei migliori prezzi

L’attenzione al dettaglio e allo sconto di Esselunga è sempre stata apprezzabile, anche in questo caso la decisione di concentrarsi su uno Xiaomi Redmi Note 9 appena lanciato sul mercato nazionale, non può che essere un forte segnale di voler fare la propria parte nella rivendita di elettronica.

Il prezzo finale è veramente basso, 179 euro, in netto contrasto con gli oltre 229 euro richiesti spesso dalle altre realtà dello stesso settore. Chiaramente stiamo parlando di un dispositivo dalla qualità non particolarmente elevata, nello specifico è dotato di un display IPS LCD da 6.53 pollici (risoluzione FullHD+), un processore MediaTek, nonché una batteria da oltre 5’020 mAh, per concludere il tutto con 4 sensori fotografici posteriori.

La versione attualmente in vendita, lo ricordiamo, prevede 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, è indiscutibilmente la base, ma comunque abbastanza interessante per iniziare, e sopratutto al prezzo indicato nei vari punti vendita.