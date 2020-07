L’app dedicata di Amazon Prime Video per Windows 10 è ora disponibile nel Microsoft Store secondo quanto dichiarato dalla società. L’applicazione ti consente di guardare i film e le serie tv che preferisci da PC o scaricarli per visualizzarli offline. Sebbene sia sempre stato possibile eseguire lo streaming di contenuti Prime Video attraverso un browser come Chrome, finora non era possibile scaricare video su un dispositivo Windows per visualizzarli offline.

Amazon ha recentemente rafforzato i suoi contenuti di streaming originali per competere con rivali come Netflix e Hulu. Ciò include spettacoli acclamati dalla critica come Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel e Homecoming. Un recente rapporto ha scoperto che la società sta ‘attivamente perseguendo’ accordi di licenza per una TV in diretta.

All’inizio di questa settimana, la società ha introdotto una funzione di Watch Party negli Stati Uniti in modo che fino a 100 persone possano trasmettere guardare film e serie tv in streaming con gli amici.

L’app di Windows 10 è gratuita, ma per usufruire di Amazon Prime Video devi pagare una abbonamento mensile o usufruire dei vantaggi di Amazon Prime. Un test iniziale di The Verge ha rilevato che l’app di Windows 10 riproduce i contenuti Amazon Prime video con una risoluzione massima di 720p, simile ai limiti della versione per iPad dell’app. Tuttavia è possibile eseguire lo streaming a 1080p HD tramite un browser web.

L’opzione di download ha tre livelli per qualità video, con ogni livello che utilizza progressivamente più spazio di archiviazione. Secondo la società, l’app può eseguire lo streaming e il download fino a 1080p HD, ‘ma può variare in base al contenuto’.