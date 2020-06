Android: 6 app gratuite sul Play Store di Google ma solo oggi

Come capita spesso Android decide di lanciare dei contenuti sul suo Play Store totalmente gratis. Sia ben chiaro: il noto sistema operativo comprende una piattaforma che include ovviamente sia contenuti a pagamento che gratuiti. Spesso però molti dei contenuti che hanno un prezzo, finiscono per diventare gratis per una giornata.

Proprio per questo noi approfittiamo per proporli agli utenti, i quali sono sempre a caccia di qualcosa di più Premium. Proprio oggi infatti sembra essere la giornata giusta per concludere un grande a fare in merito al mondo delle applicazioni e dei giochi. Secondo quanto riportato ci sarebbero diversi titoli a pagamento offerti gratis solo ed esclusivamente per oggi dal mondo Android. Google quindi vuole consentire agli utenti di scaricare i contenuti a pagamento gratuitamente proprio per capire cosa significa avere un’app o un gioco che costi qualcosa.

Android, gli utenti possono avere solo per oggi diverse applicazioni e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Nella lista in basso potete trovare diversi titoli che solo per oggi Android ha deciso di offrire gratuitamente. Ce ne sono tantissimi, ma noi ne abbiamo selezionati alcuni proprio per i nostri lettori. Mi conviene scaricarli al più presto possibile per non finire a mani vuote. Ecco la lista al completo: