In quest’ultimo decennio i siti di incontri hanno certamente rivoluzionato il mondo degli incontri tra le persone, in particolare le applicazioni hanno notevolmente influenzato il mondo del corteggiamento, indipendentemente che si parli di giovani o adulti.

In rete ci si imbatte spesso in siti che promettono di incontrare l’anima gemella, tra gli eletti abbiamo Badoo, un portale di incontri che vanta la bellezza di mezzo miliardo di utenti, lanciato nei primi anni 2000 e oggi certamente uno tra i più popolari.

Ovviamente molti si domandano se e come funziona, bene, in questo articolo vi mostreremo i vari dettagli in merito.

Ecco tutti i dettagli su come funziona Badoo

Cos’è Badoo

Ovviamente prima di parla di come funziona è utile chiarire a dovere di cosa stiamo parlando, Badoo.com è un sito d’incontri per conoscere nuove persone, iniziare delle nuove amicizie e cercare magari anche chi potrebbe in un futuro essere la nostra dolce metà.

La piattaforma è nata nel 2006 da un’idea dell’imprenditore russo Andrei Andreyev, riscontrando subito un grande successo tra gli utenti, i quali già dopo pochi anni ammontavano già a 14 milioni.

Come funziona Badoo

Innanzitutto se volete provare l’esperienza mobile di Badoo dovrete scaricare l’applicazione apposita dal Play Store o dall’App Store a seconda che abbiate uno smartphone Android o iOS.

Una volta scaricata e installata, ovviamente dovrete procedere con la registrazione, nulla di più semplice, infatti una volta inseriti i dati anagrafici, un’e-mail valida e ovviamente la vostra foto profilo, vi basterà accettare i termini del contratto di utilizzo nella schermata “Il Patto” per completare l’iscrizione. (Iscrizione effettuabile registrando anche o il numero di cellulare o il profilo Facebook)

Primo contatto

Ovviamente le credenziali inserite vi consentiranno di effettuare l’accesso alla piattaforma tutte le volte che lo vorrete, step che verrà seguito poi dalla proposta di svolgimento di un questionario a cui vi consigliamo vivamente di rispondere con il massimo della sincerità, dal momento che da quelle risposte l’algoritmo calcolerà le migliori corrispondenze con cui abbinarvi.

Una volta terminato il questionario, Badoo vi rimanderà alla schermata principale dove sono presenti quattro sezioni:

Ricerca: Qui vengono catalogati tutti i profili più vicini in base alla posizione, mostrando importanti dati, tra cui foto profilo, nome, età e distanza misurata in Km dalla propria posizione.

Incontri: In questa sezione invece troverete tutti quei profili che l’algoritmo selezionerà in base alla risposte che avrete dato al questionario, quindi vi mostrerà soggetti affini con interessi comuni ai vostri.

Messaggi: In questa area troverete invece tutti i messaggi ricevuti da coloro con cui siete in contatto e non solo, infatti anche le notifiche legati ai like verranno visualizzate in questa sezione.

Profilo: Questa sezione invece è quella ovviamente dedicata al vostro profilo, qui potrete aggiungere ulteriori dati per arricchire la vostra pagina, tra cui foto, una descrizione, acquisire crediti e accedere a Badoo Premium.

Pro e contro di Badoo

Tracciamo ora un piccolo profilo di Badoo, valutando i pro e i contro della nota piattaforma di incontri:

Vantaggi

Alto numero di iscritti : Ovviamente un elevato numero di utenti iscritti è anche indice di una maggiore possibilità di incontrare qualcuno di affine ai nostri interessi e caratteristiche.

: Ovviamente un elevato numero di utenti iscritti è anche indice di una maggiore possibilità di incontrare qualcuno di affine ai nostri interessi e caratteristiche. Badoo Mobile per Android e iOS : Di certo il fatto che la nota piattaforma abbia una versione mobile per i nsotri smartphone è un grande vantaggio, infatti non dovrete restare incollati al PC per usufruirne.

: Di certo il fatto che la nota piattaforma abbia una versione mobile per i nsotri smartphone è un grande vantaggio, infatti non dovrete restare incollati al PC per usufruirne. Profili Verificati: Il fatto che i profili siano verificati da parte dello staff di Badoo e quindi poi contrassegnati con una spunta blu è un ottimo incentivo, infatti non rischierete di incappare in profili falsi o non proprio coerenti col proprietario.

Svantaggi

La piattaforma è gratis ma…: Come ogni piattaforma di incontri l’app è gratuita e anche la registrazione lo è, ciò nonostante essa presenta un lato oscuro chiamato Badoo Premium, la cui sottoscrizione tramite abbonamento a pagamento consentirà al vostro profilo di ottenere una maggiore visibilità, rendendo di fatto l’esperienza molto più concreta rispetto a quella free.