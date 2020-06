In Animal Crossing: New Horizons è possibile creare e personalizzare la propria isola non solo realizzando gli oggetti che più ci piacciono, ma anche personalizzando tali oggetti con dei pattern, delle fantasie. Questi pattern possono sia essere realizzati da zero, dando sfogo alla propria creatività e alla propria immaginazione, utilizzando l’app I miei modelli dal proprio Nook-Phone, oppure è possibile importare i motivi realizzati dalla Community di Animal Crossing, semplicemente scannerizzando dei codici QR.

Dietro la Community di Animal Crossing si nascondono dei veri e propri artisti che hanno messo in gioco se stessi per realizzare dei pattern incredibili. Questi, non solo possono essere utilizzati per personalizzare la propria abitazione e l’isola, applicandoli ad oggetti d’arredo, sulle pareti o sul pavimento; ma possono anche essere utilizzati per creare degli abiti davvero simpatici.

Alcuni utenti sono riusciti, per esempio, a ricreare i vestiti di Sailor Moon e di altri personaggi famosi dei cartoni animati. Il Web è davvero pieno zeppo di QR Codes pronti per l’uso. Basta effettuare una ricerca su Google digitando, per esempio, “Animal Crossing New Horizon pattern QR Codes” per accedere ad una quantità pressoché infinita di contenuti… e ce ne sono davvero per tutti i gusti! Ma come si può importare un modello su Animal Crossing: New Horizons ed iniziare ad utilizzarlo sulla propria isola? E’ tutto molto semplice, basta seguire questi pochi passi.

Come scannerizzare i QR Code su Animal Crossing: New Horizons

Anzitutto, occorre essere in possesso di un account Nintendo Online, con abbonamento attivo e scaricare l’app Nintendo Switch Online. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account, occorre cliccare sull’immagine di Animal Crossing: New Horizons per accedere alle funzionalità relative a questo gioco. A questo punto, occorre passare alla propria Nintendo Switch, e dopo aver avviato Animal Crossing, dalla schermata principale del gioco (prima di premere A, per intenderci), occorre accedere al menù Impostazioni cliccando il tasto meno (-). Tra le opzioni proposte da Tom Nook, seleziona la voce Impostazioni di NookLink e poi su Sì, per favore!. In questo modo, l’app sarà in grado di connettersi con il gioco. Riavvia l’app Nintendo Switch Online e clicca nuovamente su Animal Crossing: New Horizons.

Adesso, clicca sulla voce Modelli e poi su Leggi un codice QR. Quando hai trovato il pattern che più ti piace, inquadralo con la fotocamera del tuo smartphone in modo che rientri perfettamente all’interno della cornice. L’app leggerà automaticamente il codice (necessiterai di quattro codici nel caso di capi d’abbigliamento). Una volta scannerizzato, clicca su Salva e accedi all’app I miei modelli sul tuo Nook Phone in Animal Crossing, poi premi il tasto più (+) e infine sulla voce Download. Seleziona uno slot libero per salvare il nuovo motivo, assicurandoti di non sovrascrivere quelli già presenti, ed il gioco è fatto! Adesso puoi utilizzare questo pattern per modificare tutto ciò che vuoi e rendere la tua isola ancora più straordinaria.