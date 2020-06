In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico WindTre ha fornito ai propri utenti la possibilità di interagire con i vari servizi di assistenza tramite una chat della nota applicazione WhatsApp. Nello specifico, l’operatore aveva inviato alcuni SMS ai suoi clienti in cui venivano informati del nuovo assistente digitale su WhatsApp tramite l’account 3880000159, ovvero l’account ufficiale di WindTre Business. Come ultima novità, però, ora è da poco arrivata la possibilità di usufruire di questo assistente anche ai clienti che continuano ad utilizzare l’ex operatore Tre.

Arriva l’assistenza digitale di WindTre anche per i clienti ex Tre

In questo periodo molti operatori telefonici stanno fornendo nuove forme di assistenza digitale per poter aiutare ancor di più i propri utenti. E fra questi operatori telefonici, come già accennato, c’è WindTre, il quale ha avvisato i propri utenti di questa fantastica novità tramite messaggio SMS. Si tratta ovviamente di un servizio totalmente gratuito. In maniera analoga ad un Bot, la chat di WindTre Business chiederà per quale numero si sta richiedendo l’assistenza. Successivamente, l’utente dovrà dichiarare se il suo contratto e attivo o meno e in seguito si continuerà con l’assistenza. In caso di necessità, l’operatore della chat potrebbe decidere di avviare una vera e propria telefonata con l’utente.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico WindTre sta proponendo numerose offerte vantaggiose. Tra queste, c’è la nuova offerta Young Summer Edition dedicata a tutti gli utenti con una età inferiore ai 30 anni. Questa promozione offre 140 giga al mese, 200 SMS verso tutti e chiamate per 90 giorni al prezzo di 9,99€. Dopo tre mesi, il prezzo aumenterà a 11,99€.