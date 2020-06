Unieuro, solamente oggi sul sito ufficiale, nonché comunque in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, gli utenti possono avvicinarsi a offerte meravigliose, legate principalmente alla campagna promozionale chiamata Sconti d’Estate.

Per cercare di distogliere l’attenzione dei consumatori dalle crescenti promozioni di casa Esselunga e similari, l’azienda ha deciso di sfornare una prestazione di qualità elevatissima, proponendo inoltre la possibilità di acquisto dal sito ufficiale con spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Unieuro: queste sono le offerte che tutti vogliono

L’attenzione di Unieuro, come quella di tanti altri rivenditori di elettronica, pare essersi riversata inizialmente su terminali in vendita a prezzi non superiori ai 300 euro. Ecco quindi che i consumatori si ritrovano a poter mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 9 e 9 Pro, veri e propri best buy di ultima generazione, in parallelo allo Huawei P40 Lite, gambizzato però dalla completa assenza dei servizi Google.

Volendo invece mirare verso la fascia alta del mercato della telefonia mobile, allora è possibile approfittare di soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S20 Ultra e Huawei P30 Pro, due ottimi smartphone ma comunque, sopratutto nel primo caso, decisamente costosi; è infatti richiesto un esborso finale di 1299 euro, contro i 599 euro del modello Huawei.

I dettagli in merito alla campagna promozionale Unieuro in scadenza nella giornata odierna, li potete trovare direttamente nelle pagine inserite sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Come detto, le spedizioni sono gratis al superamento della soglia di 49 euro.