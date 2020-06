Ormai è ufficiale, OnePlus allargherà la propria sfera di influenza di produttore di smartphone andando a proporre dei modelli non top di gamma. Saranno dispositivi premium quindi pensati per essere meno costosi dalle normali ammiraglie, ma dotate di tutto il necessario per esserci paragonate senza sfigurare. Il primo sarà OP Nord 5G, o OP Z come si chiamava fino a poco fa.

A sottolineare che questo cambio di rotta covato da diverso tempo sia una svolta epocale per il marchio in questione, con il dispositivo arriverà anche qualcosa di speciale. Apparentemente per dedicare a questo nuovo inizio qualcosa di significativo, la compagnia guidata da Pete Lau ha dato vita a un progetto secondario.

Come da titolo, si tratta di un documentario. Il suo arrivo è pensato per il 30 giugno, ovvero qualche giorno prima dell’arrivo dello smartphone. Allo stato attuale delle cose è stato rilasciato solo il trailer e il tutto verrà rilasciato in quattro parti diverse.

OnePlus Nord 5G

Anche se non è ancora ufficiale, si conoscono molto specifiche del suddetto, Il processore alla base non sarà nient’altro che lo Snapdragon 765G di casa Qualcomm, un chip dotato di modem 5G per la connessione alla rete di ultima generazione. Sarà supportato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione interno.

Il comparto fotografico sarà leggermente ridimensionato rispetto ai top di gamma della serie principale, ma sarà comunque potente. Il sensore principale posteriore sarà un 64 MP con affiancato un’ultra-grandangolare da 16 MP e un sensore macro da 2 MP. Quella frontale sarà da 16 MP. Non resta che aspettare di scoprire tutto il resto, come il costo.