Uno dei giochi più famosi e diffusi a livello globale è certamente Minecraft. Il titolo sviluppato da Mojang unisce avventura e libertà creativa in un modo unico. Non sorprende sapere che dall’uscita nell’ormai lontano 2009, Minecraft è sempre stato supportato attivamente dagli sviluppatori e dalla community.

Oggi, nel 2020, si scrive un nuovo capitolo di Minecraft e della sua storia. In queste ore infatti è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento chiamato Nether Update. Come si può intuire dal nome, questo corposo update va a sviluppare ulteriormente la dimensione del Nether. Questo mondo è caratterizzato da un ambientazione infernale dove il fuoco e la lava la fanno da padrona.

Minecraft si aggiorna e arriva il Nether Update

Tra le novità che il Nether Update porta con se ci sono nuovi biomi, nuovi mobs e soprattutto nuovi blocchi. vengono infatti introdotti la Netherite, un materiale molto potente, e i Piglin affidabili mercanti o terribili avversari. Tra le nuove location spiccano Nether Wastes, Soulsand Valleys, Basalt Deltas o Crimson e Warped Forests.

Per combattere le insidie del Nether, gli sviluppatori hanno anche introdotto un nuovo equipaggiamento. Sarà possibile creare una armatura resistente alla lava e ovviamente anche una nuova spada pensata per i nemici di questo mondo.

La notizia dell’arrivo del Nether Update è stata diffusa direttamente dal blog ufficiale di Minecraft. Gli sviluppatori inoltre confermano che l’aggiornamento sarà disponibile per tutte le versioni del gioco e per tutte le console supportate. Ecco quindi che a partire da oggi l’aggiornamento arriverà su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sono incluse anche le versioni Android e iOS oltre che MacOS e Linux.