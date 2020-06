Nei prossimi mesi su PC arriverà un gioco unico nel suo genere. Si tratta di City Eye, un simulatore di sorveglianza cittadina che permette ai giocatori di vestire i panni di un operatore di telecamere a circuito chiuso attive in una grande metropoli. Il nostro compito sarà quello di monitorare la vita della popolazione e garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.

Muovendoci attraverso le varie telecamere disponibili, sarà possibile rilevare crimini o situazioni di emergenza che richiedono vari tipi di interventi. A seconda dei casi sarà necessario inviare sul posto una pattuglia della Polizia per sventare un crimine o una ambulanza per salvare una persona.

Il prologo è attualmente disponibile su Steam in forma gratuita. Il gioco completo invece arriverà nella seconda metà del 2020. In seguito al lancio su PC, arriveranno anche le versioni per console.

City Eye è un nuovo simulatore di sorveglianza cittadina

Il prologo si svolge in un solo distretto della città. In totale, nel gioco completo, ci saranno ben 16 distretti da esplorare, ognuno con aspetti unici e eventi nuovi e ci si potrà spostare tra le centinaia di telecamere disponibili.

Per garantire una esperienza di gioco completa e avvincente, gli sviluppatori stanno realizzando diverse situazioni uniche per sfruttare appieno le potenzialità di City Eye. Nella versione completa vviamente ci saranno feature inedite non presenti nel prologo.Il punto di forza sarà la varietà e la casualità che permetterà di aumentare notevolmente la longevità del titolo.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su Steam nella seconda metà del 2020, ma il prologo è già scaricabile gratuitamente.