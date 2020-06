Iliad: due offerte sul sito ufficiale accompagnate da una novità

Rincorrere un gestore come Iliad è diventato davvero impossibile per gran parte dei provider che attualmente operano in Italia. Gli utenti propendono molto di più verso questa nuova realtà che verso quelle che hanno segnato il mondo della telefonia mobile negli anni prima dell’avvento di questa nuova azienda.

Il merito è sicuramente della politica espressa da Iliad, la quale si basa su promozioni dal prezzo molto basso e con contenuti estremamente ampi. Secondo quanto riportato infatti i numeri sono destinati a crescere ulteriormente, proprio come hanno dimostrato i primi quattro mesi del 2020. In questo lasso di tempo Iliad ha raccolto oltre mezzo milione di nuovi utenti, arrivando quasi a 6 milioni di clienti attivi. Proprio per continuare a portare avanti la sua strategia e soprattutto per difendersi dagli attacchi della concorrenza, il gestore ha lasciato disponibili sul sito ufficiale due promozioni.

Iliad, ora potete sottoscrivere ancora le promozioni migliori: c’è anche una grande sorpresa per tutti

Il mondo Iliad ultimamente ha dimostrato di avere dalla sua parte ancora le migliori offerte, le quali possono essere sottoscritte sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Giga 50 e della Solo Voce, promo che includono al loro interno i migliori contenuti.

Entrambe permettono di avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile. La differenza tra le due sta nel fatto che la prima possiede anche la possibilità di navigare su Internet con 50 giga in 4G.

I prezzi sono di 7,99 e 4,99 € al mese, ma a saltare all’occhio è la nuova possibilità. Gli utenti potranno navigare in roaming con 4 giga.