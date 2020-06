Iliad: offerte top solo sul sito e una super sorpresa per gli utenti

Quando qualcuno annunciò l’arrivo di Iliad, furono davvero tante le persone perplesse ma soprattutto tanta curiosità. Erano moltissimi gli utenti a credere che si potesse trattare di un’altra meteora nel mondo dei gestori mobili, ma così non è stato.

Questo provider che è arrivato dalla Francia con tante buone speranze, è riuscito a conseguire il suo obiettivo di creare un piccolo dominio in poco tempo. Iliad infatti ad oggi possiede oltre 5,6 milioni di utenti attivi, e soprattutto gli ultimi numeri riportati risulterebbero sorprendenti. Nei primi quattro mesi del 2020 sono arrivati 500.000 nuovi utenti, con un fatturato di oltre 150 milioni di euro. Il merito è sicuramente delle grandi offerte, le quali sono ancora disponibili sul sito ufficiale con gli stessi prezzi proposti al lancio. Ci sarebbe inoltre anche una gran sorpresa che comporterebbe un’aggiunta nelle offerte con la navigazione Internet inclusa.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora le due offerte migliori: gli utenti avranno anche una sorpresa

Le due offerte che Iliad ha lanciato e che più hanno riscosso successo sono la Giga 50 e la Solo Voce. Queste due promo sono molto simili visto che entrambe permettono di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti ogni mese. Si differenziano tra loro però non solo per il prezzo, ma anche per la presenza nella prima delle due promozioni di 50 giga in 4G per navigare sul web.

Tornando a quelli che sono i costi mensili, la prima promo costa 7,99 € al mese per sempre, mentre la seconda costa 4,99. Tutti gli utenti che inoltre hanno una promo con connessione Internet attiva, potranno avere finalmente 4GB di traffico dati in roaming disponibili.