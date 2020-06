CoopVoce: ChiamaTutti nuove sul sito ufficiale, ecco la Easy+ e la TOP 30

CoopVoce sta provando pian piano a raggiungere vette sempre più alte, soprattutto lanciando le sue offerte migliori. Si tratta di un gestore spesso bistrattato e sottovalutato, il quale durante la sua carriera italiana ha provato in più casi a prendersi la piazza. Questo non è accaduto proprio perché le sue offerte venivano viste dagli utenti con occhi diversi. Effettivamente non gli si poteva dar torto, visto che c’erano pochi contenuti nonostante i prezzi fossero davvero invitanti.

Fortunatamente lo stesso CoopVoce ha rivisto la sua strategia, partorendo idee sempre migliori e soprattutto allettanti. Il pubblico ad oggi quando ha bisogno di un cambio gestore valuta le sue promozioni tra le prime in assoluto, soprattutto per l’affidabilità. Non esistono infatti utenti che abbiano trovato brutte sorprese dopo aver sottoscritto una promo del provider virtuale. Attualmente inoltre ci sono due offerte incredibili proprio sul sito ufficiale.

CoopVoce: arrivano la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+, ecco le due offerte che battono la concorrenza

CoopVoce con le sue nuove promozioni della linea ChiamaTutti ha scelto di dare un segnale. Sono arrivate altre due soluzioni, la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+, due nuove promo che dimostrano quale sia l’obiettivo del provider: battere la concorrenza.

La prima delle due offre minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda soluzione è più blanda con i suoi 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e soli 3 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro al mese e 5 euro al mese per sempre e per tutti.