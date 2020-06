CoopVoce sbanca con le nuove ChiamaTutti TOP 30 e Easy+, si parte da 5€

Con CoopVoce risulta molto semplice battere attualmente la concorrenza, vista soprattutto la grande attitudine nel lanciare nuove offerte. Il gestore di Coop che opera nella sezione molto popolata dei gestori virtuali, sta pian piano prendendo sempre più quota. Tutti gli utenti che prima non volevano proprio saperne di valutare una delle sue offerte, ad oggi almeno un occhio ce l’hanno buttato eccome.

Effettivamente le promo di CoopVoce risultano molto interessanti per via dei prezzi ma soprattutto dei contenuti. Proprio questi ultimi sono stati sempre criticati quando si parlava del noto provider, visto che risultavano esigui secondo il parere del pubblico. Ad oggi questi sono stati aumentati e di gran lunga rispetto al passato, e proprio questo aspetto avrebbe ridato vita all’azienda. Inoltre l’affidabilità è di primo livello, visto che mai nessuno ha trovato brutte sorprese all’interno delle sue nuove promo.

Il mondo CoopVoce si arricchisce con due nuove promo: ecco la Easy+ e la TOP 30

CoopVoce sta portando avanti la sua strategia che fino ad oggi si è dimostrata vincente. Le nuove offerte hanno dato manforte all’azienda a prendere ancor di più nuovi utenti, i quali ad oggi possono fidarsi di due nuove offerte.

La ChiamaTutti TOP 30 in queso caso è la migliore ma si accompagna con la Easy+, soluzione interessante e low cost. La prima costa solo 9 euro al mese per sempre ed offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 sms verso tutti e 30GB in 4G per navigare sul web.

La Easy+ invece permette di avere 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB in 4G per navigare sul web per soli 5 euro.