Amazon è stata più volte criticata per il suo approccio poco amichevole nei confronti dell’ambiente e della natura, ma il colosso sembra ora intenzionato a cambiare rotta in merito. In una dichiarazione rilasciata poche ore, la compagnia sarebbe pronta a investire in futuro più eco-compatibile. Si parla di 2 miliardi di dollari pensati per investimenti tecnologici per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e per uno sviluppo più sostenibile.

Il suo nome sarà Climate Pledge Fund, un fondo di venture capital che servirà per investire direttamente in aziende specifiche. Si parla del settore dei trasporti, logistica, energia, stoccaggio, produzione di materiale e tanti altri ancora. Quasi tutti hanno bene o male a che fare con il lavoro del colosso dell’e-commerce.

Come detto, si tratta quasi di una mossa dovuta visto che la mole di lavoro che circola intorno ad Amazon. Ogni anno vengono consegnati più di 10 miliardi di articoli, l’impatto ambientale è presente e va rivisto. Questo investimento sarà molto importante in questo contesto.

Amazon e un futuro sempre più verde.

Le parole di Jeff Bezos, fondatore e CEO della compagnia: “Ogni potenziale investimento sarà valutato in base al suo potenziale per accelerare il percorso verso lo zero carbonio e contribuire a proteggere il pianeta per le generazioni future.”

Non è la prima volta che l’uomo fa un azione del genere. In prima persona, lo scorso febbraio, l’uomo aveva messo in campo 10 miliardi di dollari destinati a chi combatte per proteggere l’ambiente. Si parla sia di scienziati, ma anche di attivisti e organizzazioni no profit.