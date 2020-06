In queste ultime settimane sono trapelati online numerose indiscrezioni riguardanti il nuovo device medio di gamma del produttore cinese Huawei, ovvero il nuovo Huawei Enjoy 20 Pro, e nel corso delle ultime ore l’azienda lo ha finalmente annunciato ufficialmente sul mercato.

Huawei Enjoy 20 Pro ufficiale: ecco le caratteristiche

Questo nuovo smartphone dell’azienda cinese si caratterizza per la presenza a bordo di un processore di casa MediaTek. Come SoC, infatti, non abbiamo più un processore HiSilicon Kirin ma troviamo il nuovo SoC MediaTek Dimensity 800. Si tratta di un SoC octa core da 2GHz e con un processo produttivo a 7nm. In accoppiata al processore, sono presenti 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno, espandibili fino a 256 GB.

Il display è invece un pannello IPS LCD da 6.57 pollici in FullHD+ nel form factor di 20:9 e in alto al centro è presente un notch a goccia. Come novità, è presente un refresh rate pari a 90Hz. Sul retro sono presenti quattro fotocamere poste verticalmente in una zona nera rettangolare. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.

Huawei Enjoy 20 Pro – scheda tecnica