Il produttore cinese Huawei terrà un evento streaming il prossimo 19 giugno durante il quale verrà annunciato un nuovo smartphone, cioè il nuovo Huawei Enjoy 20 Pro. Di quest’ultimo, in particolare, è trapelata online poche ore fa la presunta scheda tecnica grazie a quanto trapelato dal leaker Digital Chat Station.

Ecco la presunta scheda tecnica del nuovo device della serie Enjoy di Huawei

Si parla da diverso tempo dell’arrivo imminente di questo nuovo device, il quale dovrebbe essere in sostanza una versione re-branded dello scorso Huawei Enjoy Z 5G presentato in Cina qualche settimana fa. Come già accennato, poche ore fa è stata rivelata la presunta scheda tecnica del dispositivo.

Stando a quanto riportato su Digital Chat Station, il nuovo Huawei Enjoy 20 Pro sarà alimentato dal processore MediaTek MT6873, ovvero il nuovo processore MediaTek Dimensity 800. Come versione del software, a bordo ci sarà Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata da Huawei, la EMIUI in versione 10.1. Non ci sono invece informazioni riguardo ai tagli di memoria disponibili.

Il design sarà pressoché identico a quello del fratello gemello Huawei Enjoy Z 5G. La parte frontale del device ospiterà infatti un display IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a 90Hz. IN alto al centro sarà presente un notch a goccia dove troverà posto una selfie camera da 16 megapixel. Sul posteriore, invece, il comparto fotografico verrà affidato a una quad camera posta a semaforo sul lato sinistro della scocca. Nello specifico, i sensori fotografici saranno rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel. Completano la scheda tecnica una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 22.5W e il supporto al 5G.