I clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e MVNO intenzionati ad effettuare il trasferimento del numero al nuovo operatore WindTre hanno la possibilità di richiedere delle offerte davvero convenienti, la cui attivazione può avvenire gratuitamente. Il gestore consente di richiederle attraverso il suo sito ufficiale, tramite l’apposita sezione “Offerte per Te”; e di ricevere la nuova SIM direttamente a casa, completandone l’attivazione tramite il servizio di video identificazione. Le offerte proposte variano in base al gestore da cui si effettua la portabilità del numero. Infatti, i clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile hanno a disposizione l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus; i clienti MVNO, invece, possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Top.

Offerte WindTre: disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese per i clienti Iliad e MVNO!

Le due offerte appena menzionate prevedono gli stessi contenuti. A prescindere dalla promozione richiesta, i nuovi clienti ricevono mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

A variare è il costo mensile da sostenere per ogni rinnovo. I clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile, infatti vanno incontro ad una spesa di soli 6,99 euro al mese. I clienti MVNO, invece, vanno incontro ad un costo di soli 5,99 euro al mese.

È opportuno ricordare che la tariffa WindTre Go 50 Top Plus non è disponibile per i clienti Kena Mobile e ho Mobile, i quali, insieme ai clienti Vodafone e Tim, hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Large Online 20 GB, che prevede: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB di traffico dati.