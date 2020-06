L’offerta WindTre Student è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore aventi età massima 20 anni, i quali possono recarsi in uno dei punti vendita dell’operatore per richiedere la nuova SIM e la contestuale attivazione della tariffa.

WindTre Student: incredibili quantità di Giga, minuti ed SMS a soli 9,99 euro al mese!

Il nuovo gestore WindTre si impegna al fine di soddisfare le esigenze dei clienti più giovani e dedica loro delle tariffe molto economiche e dalle incredibili quantità di Giga, minuti ed SMS verso tutti i numeri.

Attraverso l’offerta WindTre Student i clienti under 20 hanno, infatti, la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La tariffa prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese ma è disponibile soltanto in versione Easy Pay. I clienti dovranno, quindi, sostenere tutte le spese previste attraverso le modalità di pagamento indicate dal gestore, cioè: carta di credito, conto corrente o carta conto.

Nel caso in cui si desideri modificare la modalità di pagamento e, dunque, sostenere i costi di rinnovo tramite credito residuo, si avrà la possibilità di optare per la versione con: 40 GB di traffico dati; 200 SMS verso tutti i numeri; e minuti illimitati verso tutti i numeri. Il costo mensile rimane invariato ma l’attivazione potrà essere effettuata attraverso il sito ufficiale dell’operatore. La nuova SIM sarà spedita dal gestore tramite corriere; e non sarà necessario recarsi in negozio per procedere con l’attivazione poiché sarà sufficiente utilizzare il servizio di video identificazione.