Vodafone: battuta la concorrenza di TIM e Iliad con due promo da 50GB

Il mondo Vodafone è sicuramente uno dei più gettonati, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile. Gli utenti alla ricerca di un nuovo gestore che non siano già parte della grande famiglia colorata di rosso, propendono per entrarvi.

Il motivo è molto chiaro: all’interno delle promozioni di Vodafone c’è qualità, quantità e soprattutto una grande assistenza. Negli ultimi tempi però qualcuno sarebbe riuscito a prendere il sopravvento e a rubare parecchi utenti proprio al noto colosso anglosassone. Stiamo parlando di Iliad, azienda che in questo momento vuole provare in tutti i modi a battere chiunque. Ora come ora però Vodafone non vuole farsi passare sotto il naso altri utenti in fuga, e proprio per questo motivo ho scelto di lanciare due offerte. L’obiettivo di entrambe è quello di recuperare utenti ma soprattutto di offrire loro il meglio a suon di contenuti e prezzi.

Vodafone, solo per poco tempo sarà possibile rientrare grazie alle due offerte disponibili con 50 giga

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2