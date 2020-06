Il prossimo tablet di punta dell’azienda sudcoreana Samsung, ovvero il Samsung Galaxy Tab S7, è stato il protagonista dei rumors delle ultime ore. Nello specifico, il terminale è passato poche ore fa dal portale di benchmark Geekbench dove sono state riportate alcune informazioni.

Confermato il SoC top di gamma di Qualcomm sul prossimo tablet dell’azienda

Il prossimo dispositivo del colosso sudcoreano è stato avvistato sul portale Geekbench e su quest’ultimo è stato registrato con il numero di modello SM-T870. Dai benchmark appena pubblicati, è stato confermato che a bordo del nuovo Galaxy Tab S7 ci sarà il processore di fascia alta del produttore Qualcomm. Stiamo parlando del SoC top di gamma Snapdragon 865 e come supporto saranno presenti almeno 6 GB di memoria RAM.

Dal punto di vista dei punteggi, il nuovo tablet ha raggiunto 4509 punti in single core e 12945 punti in multi core. Rispetto al fratello maggiore Galaxy Tab S7+ (che aveva raggiunto su Geekbench 4277 punti in single core e 13286 in multi core) troviamo quindi dei punteggi leggermente inferiori in multi core ma leggermente superiori in single core.

Vi ricordiamo che questo nuovo tablet sarà dotato di una scheda tecnica di fascia alta. Di seguito vi riassumiamo le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Tab S7 – presunte specifiche tecniche