Iliad: offerte fino a 50GB ma c'è una grandissima sorpresa per gli utenti

Il mondo della telefonia mobile sembrava veramente saturo, soprattutto dopo che alcuni gestori hanno provato a dire la loro senza riuscirci. Sono infatti molte le aziende che sono rimaste scottata dall’esperienza, visto che sono durate davvero pochissimo. Non è stato lo stesso per Iliad, gestore proveniente dalla Francia che ad oggi domina assolutamente il mercato mobile. Gli utenti che devono cambiare gestore non fanno altro che valutare le offerte di questo nuovo provider, il quale in questo momento occupa il quarto posto in graduatoria.

Non è più mistero che Iliad sia un’azienda piena di utenti, i quali sono arrivati ben oltre i 5,5 milioni. Questo servirebbe già a far capire che ormai la strada verso il successo è stata intrapresa da tempo. Bisogna però anche tenere alla larga i nemici, visto che le campagne promozionali dei gestori rivali stanno provando a riprendersi gli utenti. Proprio per questo Iliad sul sito ufficiale detiene ancora le sue offerte migliori.

Iliad, le offerte migliori esistono ancora sul sito ufficiale ma c’è anche una sorpresa

Le migliori offerte di Iliad sono ancora disponibili sul sito ufficiale come in molti ben sanno. La prima è ovviamente quella più scarica di contenuti ma meno costosa, la Solo Voce. La seconda è invece la migliore per quanto riguarda qualità, quantità e prezzo, ovvero la Giga 50.

Gli utenti sanno benissimo che entrambi offrono minuti ed SMS illimitati, ma la seconda permette di avere anche 50 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese per sempre, ma c’è una sorpresa. Tutti gli utenti con connessione ad Internet potranno finalmente utilizzare non più 2GB ma 4GB in roaming.