Android: 4 app gratuita ma solo per oggi, il Play Store impazzisce

Ripetere quanto Android sia cresciuto come sistema operativo negli ultimi anni, sarebbe superfluo anche perché a parlare sono direttamente i numeri. La piattaforma ad oggi conta oltre 2,5 miliardi di utenti in giro per il mondo, e tutti con un dispositivo funzionante. L’obiettivo è quello di crescere sempre di più, anche se qualche traguardo importante è stato già tagliato. Una delle migliori piattaforme in assoluto, ovvero Windows di Microsoft, è stata recentemente superata dal robottino verde che ora non ha alcun rivale.

Il merito è soprattutto delle tante possibilità che il sistema operativo di Google offre, come ad esempio la personalizzazione più profonda di tutti i suoi ambiti. A rendere tutto ciò possibile è poi anche il Play Store, soluzione ideale per chiunque voglia scaricare applicazioni e giochi di diverso genere. Inoltre spesso capita che ci sono delle offerte alle quali gli utenti non possono dire di no, come quelle di oggi che vedono diversi titoli finire gratis proprio sul Play Store. Per avere poi le migliori offerte anche da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono applicazioni e giochi a pagamento totalmente gratis sul Play Store

Proprio nella lista qui in basso trovate dei titoli che abbiamo selezionato per voi dal Play Store di casa Android. Questi saranno in via del tutto eccezionale gratuiti ma solo per oggi, per cui conviene affrettarvi per scaricarli.