Android: arrivano 4 app a pagamento gratis solo per oggi sul Play Store

Il mondo Android in questo momento è uno dei più utilizzati al mondo, se non quello più utilizzato in assoluto. Infatti i numeri parlano chiaro con il robottino verde che attualmente si impone in testa alle classifiche di gradimento degli utenti. Sono oltre 2,5 miliardi le persone in giro per il mondo che hanno sposato questo sistema operativo mobile, il quale ha fatto il vuoto dietro di sé.

Apple infatti, nonostante il suo grande successo, non riesce a stare dietro a Google e al suo sistema operativo, il quale ultimamente ha superato un'altra superpotenza. Stiamo parlando di Windows, sistema operativo fisso che si è visto scavalcato proprio da Android. Il merito è anche della versatilità che questa piattaforma concede, la quale permette un'ampia gamma di personalizzazioni a tutti gli utenti. A permettere questo è anche il Play Store, il quale al suo interno include contenuti di ogni genere e ad ogni prezzo. Ci sono infatti i giochi e applicazioni sia gratis che a pagamento, anche se a volte ci sono offerte clamorose.

Android, solo per oggi ci sono queste applicazioni e questi giochi a pagamento gratis su play Store di Google

La lista qui sotto evidenzia alcuni contenuti del Play Store di casa Android che solo per oggi saranno gratuiti. Vi conviene procedere subito al download per non restare a mani vuote.