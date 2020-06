CoopVoce sbanca con Easy+ e con TOP 30, ecco le due ChiamaTutti

La grande schiera di gestori virtuali è diventata una perfetta via di fuga per tutti coloro che vogliono cambiare gestore. Sono infatti tantissime le persone che essendo parte delle famiglie in riferimento ai gestori MNO, scelgono di provare altre strade. I gestori MVNO, ovvero proprio quelli virtuali, stanno vedendo una grande ascesa, e in particolare tutto ciò lo starebbe vivendo CoopVoce.

Questo gestore inizialmente non godeva assolutamente di molto credito, visto che le sue offerte venivano bollate come troppo esigue. Gli utenti infatti viravano su soluzioni che contenevano più minuti, SMS o magari giga da utilizzare lungo tutto il mese. Il cambio di strategia di questo provider però ha rimesso in gioco CoopVoce che ora è uno dei più utilizzati.

CoopVoce: arrivano due promozioni che non potete non valutare, ecco la Easy+ e la TOP 30

CoopVoce ha provato in ogni modo a farsi notare dagli utenti, soprattutto negli ultimi anni. Le sue offerte sono diventati un punto di riferimento per tutti coloro che avessero voglia di cambiare gestore. Inoltre il pubblico lo dichiara come quello più affidabile, visto che mai nessuno si è ritrovato di fronte a brutte sorprese.

CoopVoce ha lanciato le sue due nuove promo, ovvero la ChiamaTutti TOP 30 e Easy+. Entrambe risultano disponibili attualmente sul sito ufficiale, con prezzi che sono molto accessibili per ogni fascia di utenti. La prima include minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e 30 giga di traffico dati in 4G per soli 9 euro al mese.

La seconda offerta invece include il 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web a soli 5 euro al mese.