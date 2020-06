Epic Games è tornato con un altro gioco gratuito; ora la piattaforma ti permette di scaricare senza costi Ark: Survival Evolved. Il titolo è uno dei migliori giochi di Epic Games ed il prezzo originale del gioco è di circa € 11.99. Tuttavia puoi ottenerlo gratuitamente fino al 18 giugno 2020, su Epic Games Store.

Ark: Survival Evolved è ambientato nell’era in cui esistevano i dinosauri e il mondo di gioco si chiama Ark. Il titolo può essere giocato sia in prima persona che in terza persona. Nella versione iniziale del gioco, solo creature preistoriche. A partire da ora, il gioco ha incluso anche molte creature originali e mitologiche. Oltre ai dinosauri, infatti, i giocatori troveranno anche creature selvagge come tigri dai denti a sciabola, Doedicurus, esemplari di meganeura e altro.

Ark: Survival Evolved è ambientato nel mondo di Ark

Il gioco inizia su un’isola selezionata dall’utente. L’obiettivo principale è quello di raccogliere accessori e armi che possono essere utilizzati per uccidere alcuni dinosauri e altri personaggi nel gioco. Per vincere la partita, il giocatore deve combattere e sconfiggere i boss.

Se vuoi scaricare il gioco gratuitamente, installa il launcher Epic Games dal sito ufficiale se non lo hai fatto ancora ed apri il negozio Epic Games accedendo al tuo account. Ti basterà cliccare sul banner di acquisto “Ottieni” (gratuito) di Ark: Survival Evolved per aggiungerlo alla tua libreria dei giochi. Non ti resta che scaricare il gioco e sperimentare il mondo di mostri e creature mitologiche.

Questa non è la prima volta che il negozio Epic Games ha reso gratuito un gioco popolare. Recentemente, infatti, uno dei giochi più popolari di tutti i tempi, GTA V, è stato rilasciato gratuitamente sullo Store.