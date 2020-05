Borderlands: The Handsome Collection è l’ultimo titolo di una serie di giochi ad essere distribuito gratuitamente da Epic Games Store. Questa collezione di sparatutto comprende una coppia di giochi, vale a dire Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel (Borderlands 2.5 se vuoi). Il bundle contiene inoltre un sacco di bonus bonus da avviare sotto forma di DLC che aggiunge un intero pezzo di storia.

Puoi riscattare la collection gratuitamente e giocarci quando ti pare. Questa è ovviamente un’opportunità per provare la serie Borderlands se non hai mai giocato a questi giochi. È anche possibile organizzarsi con gli amici e giocare tutti insieme poiché il gioco consente party fino a quattro giocatori.

Borderlands, puoi ottenerlo gratis fino al 4 giugno

Borderlands: The Handsome Collection è ora presente nello store Epic e rimarrà gratuito fino al 4 giugno. Epic ha recentemente reso disponibile GTA V gratuitamente con conseguente crollo dei server per il numero troppo alto di giocatori. A seguirlo è stato il gioco Civilization VI che poteva essere riscattato gratuitamente fino a ieri prima delle 17.

Tutto ciò era stato previsto da una precedente perdita che sembrava essere stata inventata, ma probabilmente non lo era. Questi omaggi di alta qualità, inoltre, stanno iniziando a riempire i server di Epic Games con nuovi account. Seguendo le voci precedenti, il prossimo gioco gratuito in arrivo sarà Ark Survival Evolved. Dovrebbe essere reso disponibile al download il 4 giugno. A questo punto, dato le previsioni corrette, non c’è motivo di sospettare che i rumor siano sbagliati ma non si sa mai.