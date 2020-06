Truffe Online, ecco l’e-mail che può prosciugarti il conto

Proprio come ogni e-mail di phishing, anche in questo caso abbiamo a che fare con un messaggio di posta elettronica che sembra essere inviato dall'azienda, che sollecita l'utente a provvedere a saldare un conto in sospeso per continuare ad usufruire dei suoi servizi.