ho Mobile, l’operatore virtuale lanciato da Vodafone in risposta all’ingresso in scena del low cost francese Iliad, continua a perseguire il suo principale obiettivo, e quindi attirare l’attenzione dei clienti del suo rivale e degli MVNO. A tal proposito mantiene invariata la sua migliore offerta rivolgendone l’attivazione esclusivamente ai clienti in questione che decidono di effettuare il trasferimento del numero.

ho Mobile propone 70 GB ai clienti Iliad e MVNO: ecco l’offerta ho. 5.99€!

L’offerta a cui si fa riferimento è l’incredibile tariffa da soli 5,99 euro al mese, tramite la quale i clienti Iliad e MVNO hanno la possibilità di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

L’operatore ho Mobile richiede un costo di rinnovo davvero irrisorio che, oltre a garantire mensilmente i contenuti appena elencati, garantisce alcuni servizi extra, cioè:

il servizio di navigazione hotspot

il servizio di avviso e trasferimento di chiamata

l’sms ho. Chiamato

I clienti possono usufruire gratuitamente di tutti i servizi aggiuntivi, compreso il numero 42121 che permette di conoscere il credito e residuo e l’app ufficiale ho Mobile. Quest’ultima offre la possibilità di eseguire funzioni molto utili, come: effettuare il trasferimento del numero per completare l’attivazione della nuova SIM; monitorare i consumi effettuati, e quindi lo stato della tariffa; richiedere l’eventuale rinnovo anticipato per evitare di interrompere la navigazione.

Si ricorda che l’attivazione può avvenire presso i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale del gestore, sostenendo una spesa iniziale di soli 6,99 euro.