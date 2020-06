Vodafone: offerte irrinunciabili per rientrare, ci sono 50GB in 5G

A dimostrare la potenza di Vodafone per quanto riguarda la telefonia mobile ma non solo, ci hanno pensato più nazioni. Non solo in Italia infatti questo gestore domina senza problemi da diversi anni, ma anche in tante altre zone d’Europa. Quello colorato di rosso è infatti il gestore più diffuso nel vecchio continente, almeno per quanto riguarda la rete 4G.

Gli ultimi tempi hanno visto però Vodafone incontrare qualche problema per strada, a causa soprattutto dell’arrivo di una nuova azienda nel settore mobile. Iliad infatti con le sue offerte a basso costo e piene di contenuti, è riuscito ad estirpare diversi utenti al colosso anglosassone. Proprio per questo motivo adesso Vodafone vuole recuperare a tutti i costi i suoi vecchi utenti, quasi come se fosse una sfida. Ecco dunque arrivare due offerte uguali ma destinate a più clienti provenienti da gestori diversi.

Vodafone ritorna a far parlare di sé: ecco due promo per riprendersi gli utenti scappati altrove

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2