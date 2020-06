Oggi, 8 giugno 2020, una delle aziende più importanti a livello mondiale per la tecnologia, Huawei, presenta il suo nuovo smartphone della serie P Smart. Ecco finalmente, Huawei P Smart S, pensato per soddisfare le esigenze dei più giovani. È infatti un ottimo smartphone per fare perfette fotografie, ottimo per durata di batteria e per caratteristiche adatte all’intrattenimento di vario tipo. Vediamo insieme quali sono tutte le sue caratteristiche.

Huawei P Smart S, lo smartphone perfetto per le generazioni più fresche

Tanto per cominciare, è uno degli smartphone che utilizza i vari Huawei Mobile Services detti HMS. È dotato di AppGallery e di tutte le funzioni adatte a un telefono con EMUI 10.1 sistemi operativi su base Android, progettato da Huawei. Vi ricordiamo che questo progetto si basa su Android Open Source.

Una delle principali caratteristiche che alle generazioni più giovani interessa, è senza ombra di dubbio la qualità degli scatti fotografici, che sono diventati, in questo periodo storico, fondamentali per i social network. Questo smartphone possiede una tripla fotocamera posteriore con un obiettivo principale da 48 MP, un grandangolare da 8 MP (che può catturare immagini fino a 120 ° di angolazione) e un obiettivo con profondità 2 MP, tutto questo, potenziato da Intelligenza Artificiale finalizzata a migliorare al massimo gli effetti naturali della fotografia. L’intelligenza artificiale progettata per questo dispositivo, è in grado di riconoscere più di 22 scenari diversi, con lo scopo di ottimizzare al meglio i livelli di saturazione, bianco e nero, luminosità e molto altro.

Possiede anche l’AIS Super Night Mode, una modalità notturna che migliora gli scatti al buio eliminando al meglio gli effetti sfocati e quelli mossi. Inoltre grazie alla sensibilità delle sue lenti, è in grado di rendere al meglio scatti come il ritratto, risaltando i soggetti scelti e offuscando lo sfondo. Aggiunge persino effetti animati come cuori, vortici o cerchi. Il discorso della sensibilità della fotocamera, vale anche per quella anteriore da 16 MP è capace di ottimizzare gli scatti in qualunque tipo di esposizione.

Il sistema di sblocco del telefono estremamente semplice, poiché oltre al riconoscimento facciale chiamato Face Unlock, o siete anche un rapido riconoscimento dell’impronta digitale, presente al di sotto del display.

Anche lo schermo di questo telefono è pensato per un massimo godimento che riguarda la parte intrattenitiva. Lo schermo di Drop Display AMOLED da 6,3 pollici, infatti, è un Design Curved 3D, in grado quindi virgola di regalare un’esperienza immersiva, adatta alla visualizzazione di video, giochi e quant’altro. Come se non bastasse, il GPU Turbo 3.0, funzionante a 60 fps, è in grado durante il gaming, di ridurre il consumo del 10%.

A favorire tutto questo, una batteria da 4000 mAh, al monitoraggio del consumo per favorirne la durata. È dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di Rom, è un sistema pensato per ottimizzare il salvataggio dei propri file.

Huawei P Smart s e acquistabile a partire da oggi a un prezzo consigliato di 249,90 euro, prezzo le più grandi catene di elettronica di consumo e prezzo Huawei Store e Huawei Experience store. Coloro e possiedono un dispositivo di questo tipo, avranno un mese di abbonamento gratis Huawei music e 15 gb extra da utilizzare su Huawei Cloud.