ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, ha lanciato una nuova offerta solo dati la cui attivazione può essere effettuata da tutti i clienti interessati. La promozione non include soglie di minuti ed SMS: è rivolta a coloro che desiderano usufruire soltanto di Giga di traffico dati.

ho Mobile: l’offerta solo dati è in promozione a 12,99 euro per tutti i nuovi clienti!

I nuovi clienti ho Mobile hanno tempo fino al 15 giugno per ottenere l’offerta solo Giga in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. L’attivazione può essere effettuata online, utilizzando il sito ufficiale ho Mobile; o tramite uno dei 3000 punti vendita. In caso di acquisto online, i clienti hanno la possibilità di scegliere la modalità più conveniente e quindi ottenere la SIM tramite corriere o richiedere il ritiro in una delle edicole abilitate.

Ogni mese è prevista un’eccezionale quantità di Giga di traffico dati ed è possibile far ripartire la tariffa in caso di esaurimento anticipato. I clienti, infatti, hanno a disposizione 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese e possono utilizzare l’app ufficiale del gestore per richiedere il rinnovo anticipato così da non dover interrompere la navigazione.

L’attivazione della tariffa necessita di una spesa iniziale di 22,99 euro, di cui:

0,99 euro per la nuova SIM;

9,99 euro per l’attivazione;

13,00 euro per la prima ricarica, dalla quale saranno sottratti 12,99 euro per saldare il primo rinnovo della tariffa.

ho Mobile non richiede ulteriori spese. Tutti i clienti dovranno, quindi, andare incontro soltanto al costo di rinnovo previsto. Si ricorda, però, che non essendo previste quantità di minuti ed SMS sarà necessario sostenere un costo di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata effettuata; e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.