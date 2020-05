L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, ha deciso di mantenere inviariato il costo di rinnovo della sua ultima offerta lanciata: la tariffa solo Giga. Inizialmente il gestore aveva fissato una data entro la quale i clienti avrebbero potuto attivare la tariffa a un prezzo scontato ma la data è stata recentemente posticipata. Dunque, i nuovi clienti interessati possono ancora ottenere la tariffa solo Giga a un costo di 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro al mese.

Offerta ho Mobile solo Giga: la tariffa sarà in promozione fino al 15 giugno!

I nuovi clienti dell’operatore low cost ho Mobile possono ancora attivare l’offerta solo Giga e ottenerla in promozione a 12,99 euro al mese. La tariffa prevede un costo iniziale di 22,99 euro, tramite il quale si va incontro al costo previsto per la nuova SIM; alla spesa prevista per l’attivazione; e anche alla prima ricarica da utilizzare per il rinnovo della tariffa.

ho Mobile tramite la sua nuova offerta solo Giga permette di ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic, ma non include i minuti e gli SMS.

I clienti, dunque, per effettuare chiamate o inviare messaggi dovranno sostenere una spesa di 0,29 euro per ogni SMS inviato; e di 0,19 euro per ogni minuto di chiamata effettuata.

In caso di esaurimento anticipato dei Giga mensili, ho Mobile offre ai suoi clienti la possibilità di richiedere il rinnovo anticipato della promozione attraverso l’app ufficiale. Quest’ultima può essere scaricata gratuitamente da tutti i nuovi clienti; che possono utilizzarla per monitorare i consumi effettuati e verificare lo stato della promozione ho Mobile.