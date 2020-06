Nessuna tassa è amata dagli italiani, anche se da diverso tempo tutti hanno manifestato di disapprovare totalmente il pagamento di due imposte come il canone Rai e il bollo auto. Gli utenti infatti sono convinti che in questo caso si tratti di costi non necessariamente dovuti che vengono pagati mensilmente e annualmente.

Per molti mesi si è parlato addirittura di una probabile abolizione, ma a quanto pare tuttora non si tratta altro che di fantasia. Bisogna infatti smentire categoricamente tutti coloro che sostengono che ben presto le tue tasse verranno abolite, visto che continueranno ad esistere. Sia il canone Rai che il bollo auto saranno dunque ancora in giro e chissà per quanto tempo. Gli utenti però continua a non essere d’accordo, come ad esempio nel caso del bollo auto che non è altro che una tassa che va ad incidere sulla proprietà di un bene che offre la libertà di movimento.

Canone Rai e bollo auto: ecco tutte le notizie in merito alle due tasse più odiata da tutti gli italiani

Luigi di Maio tempo addietro provo ad abolire in maniera definitiva il bollo ed il canone, ma dopo la caduta del governo non se ne fece più nulla. Le tue tasse infatti hanno continuato ad incombere come una spada di Damocle sulla testa delle persone.

Il bollo auto e il canone Rai infatti raggruppano tantissimi soldi ogni anno, i quali non potrebbero essere preferiti da regione e governo in maniera diversa. Stiamo parlando di 3 miliardi di euro e di 1,5 miliardi di euro, cifre enormi alle quali nessuno rinuncerebbe.