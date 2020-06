CoopVoce: arriva la migliore offerta di sempre, 50GB a soli 10 euro

I gestori virtuali sono quelli che forse riescono ad attirare più utenti dopo che questi decidono di lasciare il loro provider di fiducia. Sono davvero tante le realtà che risultano allettanti grazie a prezzi e contenuti disponibili, e tra queste tra primi posti troviamo CoopVoce.

Questo gestore che negli ultimi anni non ha avuto molto seguito, ha rivoluzionato la sua strategia fino a diventare uno dei migliori. Infatti le persone sono ormai convinte di poter sottoscrivere una delle sue promo visti anche i contenuti ma soprattutto le qualità. CoopVoce dispone infatti di offerte davvero interessanti, le quali riescono a mettere a disposizione degli utenti un gran numero di minuti, SMS e giga.

CoopVoce: arriva ancora una volta la ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso nel prezzo per soli 10 euro al mese

Fino a qualche anno fa nessuno voleva sentir parlare di CoopVoce, gestore che non aveva granché da offrire tra le sue offerte. Ora come ora la situazione è però cambiata, e a dimostrarlo sono proprio le promozioni della celebre linea ChiamaTutti.

Questa ogni mese si arricchisce con diverse novità, le quali spesso finiscono per interessare anche quelli che erano più scettici. In questo caso l’offerta da sottoscrivere e sicuramente la ChiamaTutti TOP 50, soluzione che offre il giusto compromesso. Per soli 10 euro al mese per sempre potrete avere a disposizione ogni mese minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. Ovviamente non finisce qui: tutti gli utenti possono avere l’opportunità di navigare sul web in 4G sotto rete Vodafone con 50 giga ogni mese. La promo è disponibile anche per i già clienti.