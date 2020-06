Il mese di giugno si apre alla grande per l’azienda cinese Xiaomi, che è tornata a proporre la promozione NO IVA, valida su alcuni smartphone nello store online ufficiale.

Questa nuova campagna promozionale ha preso il via solamente un giorno fa a mezzanotte e sarà valida fino alle 23:59 del prossimo 7 giugno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi lancia la promozione NO IVA

Per i nuovi utenti, che non hanno effettuato in precedenza ordini su mi.com, è previsto un coupon del valore di 5 euro, da utilizzare per l’acquisto di un qualsiasi prodotto Xiaomi entro 30 giorni. Per il momento sono solo 4 i modelli Redmi inseriti nella promozione, con alcune varianti di memoria per alcuni di essi. Il modello più scontato è Redmi Note 8 Pro nella variante 6-128 GB, ma sono molto validi anche gli sconti sugli altri modelli in offerta.

Il primo è Redmi 8A (2-32 GB) a 98.28 euro invece di 139.90 euro. Sono disponibili 1.130 pezzi. Passiamo poi al Redmi 8 (3-32 GB) a 106.48 euro invece di 149.90 euro. Sono disponibili 640 unità. Il Redmi 8 (4-64 GB) è proposto a 139.26 euro invece di 169.90 euro. Sono disponibili 110 dispositivi. Penultimo dispositivo il Redmi Note 8T da 4/64 GB a 188 euro invece di 229 euro, di cui sono disponibili 2.100 pezzi. Infine troviamo il Redmi Note 8 Pro (6-64 GB) a 196.64 euro invece di 259.90 euro. Sono disponibili 1.700 unità ed il Redmi Note 8 Pro (6-128 GB) a 245.82 invece di 299.90 euro. Sono disponibili 2.100 pezzi.

Va detto che lo sconto della versione 6-64 di Redmi Note 8 Pro gode di uno sconto maggiore grazie a una riduzione di prezzo da 259-90 e 239.90 euro. Se siete interessati a una di queste offerte non vi resta dunque che visitare il sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli.