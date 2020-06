Trony, il volantino è da impazzire, le ultime offerte inserite all’interno della corrente campagna promozionale sono molto interessanti, anche se comunque nella maggior parte dei casi risultano essere limitate ad una specifica regione di appartenenza.

Per buona parte dell’inizio del mese di Giugno, infatti, i consumatori si ritrovano a poter accedere ad un elevato numero di offerte, a patto che comunque siano disposti a recarsi personalmente in negozio, segnaliamo infatti l’impossibilità di fruire delle stesse identiche promozioni direttamente sul sito ufficiale.

Le offerte Amazon sono migliori, scoprite i prezzi più bassi ed i codici sconto più interessanti del momento, ISCRIVENDOVI subito al nostro canale Telegram.

Volantino Trony: l’occasione per risparmiare è da non perdere

Tante offerte attendono gli utenti all’interno dell’ultimo volantino Trony, è davvero facilissimo infatti arrivare ad acquistare un top di gamma, come il Samsung Galaxy S20, spendendo soli 829 euro, oppure virando su soluzioni leggermente più economiche, quali sono Galaxy Note 10 e S10 Lite, restando entro la fascia di prezzo dei 600 euro.

Naturalmente sono presenti tantissime opzioni per risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone, annoveriamo infatti Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 229 euro, Oppo A5 2020 a soli 149 euro, Huawei P40 Lite (senza i servizi Google) a 269 euro e similari, proprio per capire che il volantino Comet si rivolge sia agli utenti pronti a spendere tanto che poco per il futuro modello mobile.

Approfittando dell’occasione, potrete comunque sfogliare l’intera campagna promozionale qui sotto, le pagine sono elencate nella loro interezza, l’accesso è possibile solamente in determinate regioni del nostro territorio, e solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici.