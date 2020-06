Per gli utenti Android arriva una ventata di novità con gli SMS 2.0 di Google che non fanno uso di connessione dati per le chat. Ecco come attivarli subito grazie alla nuova guida rapida che attiva il profilo di messaggistica avanzato per gli utenti del robottino verde.

SMS 2.0 battono WhatsApp con la messaggistica offline delle chat

La società di Mountain View sfida Facebook a visto aperto con la pubblicazione di un importante aggiornamento in arrivo per tutti gli utenti. Si tratta di un nuovo modo di vivere l’esperienza multimediale delle chat senza connessione. Non più semplici SMS da 160 caratteri ma vere e proprie piattaforme centralizzate per la gestione dei contatti e dei contenuti.

Entrando nel dettaglio della questione si scoprono soluzioni adatte per la condivisione di foto, video, audio, note vocali e documenti. Non mancano certo i messaggi tradizionali con testi che vanno ben oltre quanto inizialmente previsto dal protocollo. I messaggi si arricchiscono con emoji, GIF e sticker che NON trasformano i contenuti in MMS imponendo costi aggiuntivi. Si fa uso della semplice rete 2G con garanzia di inoltro e ricezione in ogni parte del mondo. Disponibili anche le spunte di lettura come per WhatsApp e la possibilità di fare gruppo con altri utenti Android.

La funzionalità sarà quindi gestita dai singoli operatori telefonici che abilitano il profilo per ogni utente. Agli interessati spetta il compito di attivare la funzione attraverso una serie di semplicissimi passaggi che indichiamo qui a seguire:

accesso alle Impostazioni dell’app dai tre puntini verticali in alto a destra

attivazione della feature dal menu “funzionalità chat”

A seguito di questa attivazione si potrà ricevere conferma da messaggio popup. In caso contrario bisognerà attendere che il gestore fornisca accesso alle funzionalità richieste. Avete provato? Sta funzionando? A voi i commenti.