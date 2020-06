Il prossimo 3 giugno, Honor presenterà ufficialmente i nuovi device Play4 5G e Play4 Pro 5G. I due smartphone si andranno ad aggiungere alla famiglia composta anche da Play4T e Play4T Pro lanciata lo scorso aprile.

Considerando l’arrivo imminente di di Play4 5G, non sorprende che Honor voglia creare un po di attesa. Per questo motivo Wei Xiaolong Raul, Product Manager del brand, ha condiviso il primo render ufficiale dello smartphone. Si tratta della foto che è possibile ammirare in apertura di articolo e mostra il retro del device.

In particolare, spicca il modulo fotocamere composto da quattro ottiche e flash LED. Inoltre, Play4 5G arriverà in tre colorazioni diverse: nero, blu e bianco. Purtroppo, oltre alla foto, il dirigente non ha condiviso alcun dettaglio sulla dotazione hardware del device.

Honor Play4 5G avrà un display enorme

Per quanto riguarda le specifiche, bisogna affidarsi ancora alle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. Il device infatti è stato avvistato presso gli uffici TENAA per ottenere le certificazioni necessarie alla commercializzazione in Cina.

Ne emerge che Honor Play4 5G sarà caratterizzato da un enorme display IPS LCD da 6.81 pollici con risoluzione FullHD+ da 1080 x 2400 pixel. Sarà presente un notch punch-hole che ospiterà la fotocamera frontale da 16 megapixel.

All’interno della scocca ci sarà un SoC octa-core non meglio specificato in grado di supportare le reti 5G. Per quanto riguarda la dotazione di memorie, ci potrebbero essere tre tagli di memoria interna: 64GB, 128GB e 256GB. Anche per la memoria RAM sono attesi tre tagli di memoria: 4GB, 6GB e 8GB.

Come anticipato, il comparto fotografico sarà composto da quattro ottiche. La principale sarà da 64MP a cui sia affiancherà una lente da 8MP e due sensori da 2MP. La batteria sarà da 4200mAh e il sistema operativo sarà basato su Android 10 e sull’interfaccia proprietaria Magic UI.