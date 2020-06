CoopVoce: nuova promo da 50GB con tanti contenuti ottimi

Coop cercò ormai 13 anni fa di entrare a far parte del mondo della telefonia mobile e a quanto pare ci è riuscita. La nota azienda che si occupa del settore degli alimentari, è famosa anche nel mondo della telefonia soprattutto in ambito virtuale grazie alla presenza del suo gestore CoopVoce.

Le offerte inizialmente non godevano di tanto seguito, visto che avevano contenuti non troppo ampi da offrire. In seguito tutto è cambiato visto che l’azienda ha rivisto la sua strategia in maniera netta. Da quel momento sono arrivate sempre più offerta di gran livello, le quali ad oggi si distinguono grazie alla celebre linea ChiamaTutti. Questa è una delle più prese in considerazione se si conta il numero di utenti che è arrivato con la sua creazione.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 offre il meglio a tutti con 50GB in 4G e molto altro, solo 10 euro al mese

La migliore offerta che or potete trovare sul sito della nota azienda è certamente la ChiamaTutti TOP 50, promo che in tanti stanno valutando. Questa include al suo interno i migliori contenuti che oggi ogni utente vorrebbe avere sul proprio smartphone.

È difficile infatti trovare una promozione del genere che duri per sempre il tempo e che riesca ad offrire una qualità tale. Siamo infatti parlando di un gestore che si basa sulla rete di Vodafone, per cui i 50 giga offerti in 4G sono di altissimo livello. Sono poi presenti minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo è di soli 10 € al mese per sempre.