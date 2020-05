CoopVoce: ancora disponibile la ChiamaTutti TOP 50, costi e contenuti

La telefonia mobile sta pian piano aumentando il numero di gestori da annoverare nella sua circa. Ci sono infatti diverse aziende che hanno incrementato la produzione di offerte, riuscendo quindi a mettere di fronte al pubblico un numero di soluzioni davvero elevato. Tra queste si afferma di diritto anche CoopVoce, realtà che inizialmente non aveva grandi offerte da proporre. Ora come ora la situazione è cambiata soprattutto grazie al cambio di strategia.

Le offerte si presentano con una filosofia diametralmente opposta a quella precedente, visto che l’obiettivo adesso è concedere quanti più contenuti possibile. Gli utenti infatti si lamentano spesso dei pochi minuti, SMS e giga che CoopVoce offriva, ma adesso è tutto diverso. Soprattutto l’ultima offerta dimostra quanto l’azienda ci tenga a mettere a disposizione dei suoi clienti un buon numero di contenuti.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 è il meglio che il provider potesse creare, ecco i dettagli

Se prima CoopVoce non soddisfavano in alcun modo le pretese e le esigenze degli utenti, ora risulta uno dei gestori più presi in considerazione. Il merito è sicuramente di tutte le promozioni lanciate all’interno della linea ChiamaTutti, la quale ha come principale esponente la nuova ChiamaTutti TOP 50.

Questa promo è in vigore ormai da qualche mese, e presenta al suo interno il meglio sia dal punto di vista del prezzo che dei contenuti. Per soli 10 € ogni mensilità, le persone che sottoscrivono questa promo potranno beneficiare di minuti senza limiti verso tutti, di 1000 SMS ma soprattutto di 50 giga in 4G per navigare sul web.